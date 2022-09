Für die Verhandlung rund um den Tod eines 13-jährigen Mädchens, das am 26. Juni 2021 Passanten auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt leblos aufgefunden hatten, haben die Anwälte der Angehörigen, Florian Höllwarth und Johannes Öhlböck, am Montag einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit eingebracht. Der Prozess startet am 27. September am Wiener Straflandesgericht. Über den Ausschluss entscheidet das Gericht.

Wann wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen?

Eine Hauptverhandlung ist grundsätzlich öffentlich zugänglich. Aus bestimmten Gründen, wie etwa der Erörterung des persönlichen Lebensbereichs eines Angeklagten, Opfers, Zeugen oder Dritten, kann die Öffentlichkeit ganz oder zeitweise ausgeschlossen werden. In diesem Fall argumentierten die Anwälte der Familie, die sich dem Verfahren als Privatbeteiligte anschließen werden, dass in der Hauptverhandlung "Erörterungen zum Verbrechen der Vergewaltigung sowie zum Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und daher die Erörterung des persönlichen Lebens- oder Geheimnisbereiches des Opfers" prozessgegenständlich sein werden. Es könne den Angehörigen nicht zugemutet werden, das dies vor einem größeren Personenkreis geschehe, heißt es in dem Antrag.