Toter Bub in Tirol: Suche nach dem Täter bisher ohne Erfolg

Mehr als eine Woche nach dem tragischen Vorfall in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel), bei dem ein sechsjähriger Bub tot in der Kitzbüheler Ache gefunden worden war, tappt die Polizei trotz intensiver Ermittlungen vorerst weiter im Dunkeln. Es gebe nach wie vor "keine heiße Spur" nach dem Täter, der den Vater des Kindes zuvor mit einer Flasche bewusstlos geschlagen hatte, sagte die Leiterin des Tiroler Landeskriminalamtes, Katja Tersch, zur APA am Montag.