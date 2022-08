Sechsjähriger in Fluss gefunden: Tod durch Ertrinken

Gewiss ist, dass gegen 5.20 Uhr ein Passant den noch immer bewusstlosen Vater auf der Promenade vorfand, woraufhin er die Rettung verständigte. Als der 37-Jährige wieder bei Bewusstsein war, fragte er schließlich nach seinem Sohn. Doch der immer noch dastehende Buggy war leer. Diensthunde, Polizeistreifen und Feuerwehr suchten deshalb nach dem Jungen. Gegen 6.20 Uhr wurde sein lebloser Körper schließlich rund 600 Meter flussabwärts auf einer Sandbank in der Kitzbüheler Ache aufgefunden.

Obduktion

Er dürfte selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen und in den Fluss gestürzt sein, hieß es von der Polizei bereits am Sonntagnachmittag. Denn Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung seien nicht ersichtlich gewesen, am Montag wurde die Leiche des Buben dennoch obduziert. Der Verdacht bestätigte sich: Als Todesursache wurde Ertrinken festgestellt, wie die Polizei per Aussendung informierte.

Der Vater wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades im Krankenhaus St. Johann stationär behandelt. Eine Einvernahme sei bis dato noch nicht möglich gewesen, so die Polizei.

Täter unbekannt

Das Landeskriminalamt war indes mit der Spurensicherung beschäftigt. Rätsel geben vor allem die gestohlene Geldbörse und das Handy auf, die nur unweit des mutmaßlichen Tatorts wiedergefunden wurden. „Es fehlen Sachen aus den gestohlenen Wertgegenständen“, bestätigte Tersch am Montag. „Welche das sind, kann ich aus ermittlungstechnischen Gründen aber noch nicht preisgeben.“ Handle es sich dabei doch um Täterwissen.

Völlig unklar war am Montag auch noch, um wen es sich bei dem unbekannten Angreifer handelt. Man hofft nun auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke. Auch bittet die Exekutive um sachdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt Tirol (Tel. 059133/703333) zu melden.