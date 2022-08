Toter Bub in Tirol: Noch immer keine heiße Spur zum Räuber

Im Fall jenes sechsjährigen Buben, der Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, gibt es vorerst weiter keine heiße Spur zu dem Täter, der den Vater des Kindes zuvor mit einer Flasche bewusstlos geschlagen hatte. Dies sagte LKA-Leiterin Katja Tersch am Dienstag. Man konzentriere sich derzeit auf die Auswertung der Spuren sowie auf mögliche "Erkenntnisgewinne" durch Hinweise aus der Bevölkerung.

Vater wurde noch nicht befragt

Ob der 37-jährige Vater am Dienstag befragt werden könne, sei noch unklar und hänge von dessen Gesundheitszustand ab. Am Montag hatte eine Obduktion bestätigt, dass der Bub ertrunken war. Zudem fanden sich keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung, die dem Kind vor dem Unfall zugefügt worden sein könnten.

Der 37-Jährige war mit seinem im Kinderagen sitzenden Buben um 4 Uhr auf einer Promenade neben der Ache spazieren gegangen, als es offenbar zu der Tat kam. Dies sei in diesem Fall ein "ganz übliches Verhalten" und nichts Ungewöhnliches, schilderte Tersch. Der Mann habe angegeben, dass er dies öfters gemacht habe, um sein geistig beeinträchtigtes Kind zu beruhigen.