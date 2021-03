Fahrverbot für Autos vor Volksschule in Hernals

Wien hat eine weitere Schulstraße - und zwar vor der Volksschule in der Wichtelgasse in Hernals. Das bedeutet: Vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss gilt in dem Abschnitt zwischen der Mariengasse und der Sautergasse ein 30-minütiges Fahrverbot für Kraftfahrzeuge.

Diese Form der Verkehrsberuhigung soll verhindern, dass Eltern ihre Kinder direkt vors Schultor chauffieren bzw. dort abholen – und so ein gefährliches Verkehrschaos verursachen.