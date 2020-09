Fackelmarsch der Fundamentalisten am Wiener Kahlenberg

Im vergangenen Jahr war es ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen rechtsextremen Identitären und linken Aktivisten. Erstere wollten der Schlacht am Kahlenberg vom 12. September 1683 „gedenken“, die die zweite Osmanenbelagerung beendete. Das wurde aber kurzfristig in einen Fackelzug in der Inneren Stadt umgewandelt. Für Aufregung sorgte, dass Ursula Stenzel (FPÖ) mitmarschierte und sogar eine Rede hielt.