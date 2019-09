Demoreigen in Döbling: Linke Aktivisten gegen rechten Fackelzug

Der "Schwarze Block" der linken Demo gegen die Identitären machten schon am Freitag mittels einer Vordemo in Rudolfsheim-Fünfhaus auf sich aufmerksam. Das taten die Demonstranten mit Pyrotechnik. 50 Personen, die größtenteils vermummt und durch Transparente und Regenschirme optisch verdeckt waren, bildeten die Spitze des Demozuges. Auf der Strecke kam es immer wieder zu Übertretungen des Pyrotechnikgesetzes durch Einsatz von Böllern sowie Bengalen. Daneben wurden auch leere Eierkartons aus dem "Block" in Richtung der Beamten geworfen. Bei einem Haus in der Löhrgasse wurde ein Polizist durch einen Böller verletzt und eine Tür durch einen Böller beschädigt.

Das sollte aber nur das Aufwärmen für die Demonstration am heutigen Samstag sein. Da wird gegen die rechtsextremen Identitären protestiert. Die Gruppierung hält wie jedes Jahr einen Fackelmarsch in Gedenken an die Schlacht am Kahlenberg 1683 ab.