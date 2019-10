"Extinction Rebellion": Klimarebellen blockieren Zweierlinie in Wien

In London und Amsterdam gab es indes bereits Festnahmen. Die Amsterdamer Polizei hat etwa 50 Demonstranten bei einer Blockade-Aktion vorläufig festgenommen. Die Protestaktion solle beendet werden, teilte die Polizei am Montag mit. In London wurden bisher 21 Aktivisten festgenommen, insgesamt beteiligten sich laut den Veranstaltern 10.000 Personen an den dortigen Protesten.

In Wien startete die "Rebellionswoche" am Montag um 10 Uhr. Es sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Donnerstagnachmittag ist ein sogenannter Trauermarsch angesichts des Artensterbens geplant.