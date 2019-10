Berlin, London, Wien: Klimarebellen blockieren weltweit Verkehr

Extinction Rebellion wende keine Gewalt an, so die Aktivistin, sondern Kreativität. Am Mittag (12:05 Uhr) sollte die als Seenotretterin von Flüchtlingen bekannt gewordene Carola Rackete an der Siegessäule eine Rede halten.

Blockaden auch in Wien

Auch in Wien startet am Montag um 10 Uhr die "Rebellionswoche" mit zahlreichen Veranstaltungen, darunter ein sogenannter Trauermarsch angesichts des Artensterbens am Donnerstagnachmittag. "Bitte kommt schwarz angezogen, so ausgefallen wie es beliebt! Frack, schwarzes Abendkleid, Schleier, Tiermasken, alles ist erlaubt", heißt es auf der Homepage des Österreich-Ablegers von Extinction Rebellion.

Darüber hinaus ist von "Aktionen zivilen Ungehorsams" und "großen Störaktionen" die Rede, aber auch von einem "geschützten Bereich", damit auch Familien mit Kindern an den Demos teilnehmen können.