Carola Rackete: "Schwer, EU-Bürgerin zu sein. Habe mich geschämt"

Wenn es eine Aktivistin gibt, die in Europa ähnlich polarisiert wie Greta Thunberg, dann ist es Carola Rackete. Den einen gilt die 31-jährige Deutsche als strahlende Heldin, gar als Heilige, den anderen als Kriminelle. Ende Juni steuerte Rackete ein Schiff mit 40 teils erkrankten Migranten in den Hafen von Lampedusa und brach damit ein kurz zuvor von der damaligen Regierung in Rom erlassenes – mittlerweile aufgehobenes – Gesetz.

Sie wurde verhaftet, angeklagt und nach internationalen Protesten auf freien Fuß gesetzt.

Am Donnerstag stand Rackete, die das Rampenlicht nach eigenen Angaben scheut und an Bord der „Sea-Watch 3“ nur eingesprungen war, neuerlich im Mittelpunkt des Interesses. In Brüssel wurde sie vom EU-Parlamentsausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres zum Thema Seenotrettung angehört.