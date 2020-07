Europäischer Haftbefehl: Gesuchter Bulgare in Wien festgenommen

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Landeskriminalamt Wien, Assistenzbereich Fahndung, einen 53-Jährigen Bulgaren am Donnerstagvormittag in der Reinprechtsdorfer Straße in Wien-Margareten festzunehmen. Gegen den mutmaßlichen Täter besteht ein europäischer Haftbefehl, da er im Jahr 2017 diverse Betrugsdelikte in Kroatien begangen haben soll.

Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: