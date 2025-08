17. Mai

Vor einem internationalen Millionen-TV-Publikum und Tausenden Besuchern in der St. Jakobshalle in Basel präsentiert der 24-jährige Countertenor JJ als Österreich-Starter im Finale des Eurovision Song Contests seinen Song „Wasted Love“.

18. Mai

Es ist bereits Sonntag, als JJ gegen 1 Uhr in der Nacht als Überraschungssieger feststeht. Damit ist auch klar, dass der ESC 2026 wie bereits 2015 wieder in Österreich stattfindet. In den folgenden Tagen bekunden mehrere Städte ihr Interesse an der Show.

4. Juli

Zum Ende der Bewerbungsfrist reichen letztlich nur noch zwei Städte Konzepte beim ORF ein: Wien und Innsbruck. Die hatten schon 2014 nach dem ESC-Sieg von Conchita Wurst ein Duell um den Zuschlag ausgetragen.

14. Mai

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann kündigt an, dass man mit beiden Städten in Verhandlungen treten wird.

20. August

An diesem Tag – Mittwoch in zwei Wochen – will der ORF laut KURIER-Infos

die Siegerstadt verkünden. Das ESC-Finale soll dann 2026 entweder am 16. oder 23. Mai 2026 stattfinden.