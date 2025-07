Streng geheim: Wie Innsbruck den Song Contest stemmen will

Am Ende waren es nur noch zwei. Mit dem Sieg von JJ in Basel im Mai war klar, dass der Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Österreich stattfindet. Hatten zunächst mehrere Städte im Land Interesse an der Austragung des größten Musik-Wettbewerbs gezeigt, haben sich letztlich nur Wien und Innsbruck offiziell beworben.