Goldener Rathausmann für JJ: "Das Wiener Publikum ist viel geiler"

"Es ist ein besonderer Erfolg eines wirklich sehr tüchtigen jungen Mannes", sagt Ludwig. Die goldene Statuette sei ein „sichtbares Zeichen der Würdigung“ und werde nur an besondere Persönlichkeiten vergeben – wie einst an Udo Jürgens oder, wie Ludwig sagt, "Conchita Wurscht".

JJ sei „ein Wiener, der für unsere Stadt steht“, hebt der Bürgermeister hervor. Er sei in Wien geboren, habe in Wien maturiert und studiere derzeit an der Musik und Kunst Privatuniversität (MUK): „Wir sind sehr stolz auf ihn.“ Der internationale Erfolg des 24-Jährigen zeige zudem, welch hohe Qualität die Wiener Hochschulen bieten.

Austragungsort 2026

Als Pietsch die goldene Statue entgegennimmt, wirkt er sichtlich gerührt. "Es ist eine große Ehre, dass ich hier stehen darf. Ich freue mich schon auf den ESC in Österreich - hoffentlich in Wien." Auch Ludwig hofft auf den Zuschlag für die Bundeshauptstadt.

Vor wenigen Wochen wurde ein 80-seitiges Bewerbungspapier abgegeben. "Wir haben schon 2015 bewiesen, dass wir es können. Viele waren damals der Meinung, es war einer der besten Song Contests jemals", sagte der Bürgermeister. Neben Wien ist offiziell noch Innsbruck im Rennen. In der zweiten Augusthälfte soll der Austragungsort bekannt gegeben werden.