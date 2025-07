Unter dem Motto "Together on Top" wirbt man mit "alpiner Bühne, urbanem Flair und internationaler Eventkompetenz", wie es hieß.

Innsbruck und Wien rittern um ESC

"Together on Top" kreuzt damit die Klingen mit "Europe, shall we dance?", dem Bewerber-Motto der Bundeshauptstadt Wien. Hatte letztere bereits am Donnerstag ihre detaillierten Unterlagen zum Öffentlich-Rechtlichen geschickt, reichte sie Innsbruck am letztmöglichen Tag der entsprechenden Frist ein.

Die Bewerbung stehe für "Offenheit, Vielfalt und ein besonderes Miteinander", ließ Bürgermeister Johannes Anzengruber wissen und ergänzte: "Zugleich war uns wichtig, ein Konzept vorzulegen, das machbar und finanzierbar ist und auf soliden Beinen steht." Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) meinte, man wolle einen Song Contest als "internationale Visitenkarte aus Tirol für ganz Europa" veranstalten.