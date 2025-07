Bleiben nur noch Zwei: Auch Linz und Wels sagen für ESC 2026 ab

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Linz und Wels ziehen sich aus dem Bewerbungsprozess für den ESC 2026 zurück, was Wien und Innsbruck im Rennen belässt.

Technische Anforderungen an die Halleninfrastruktur, die in Oberösterreich nicht erfüllt werden können, sind der Grund für den Rückzug.

Wie in Graz verursachen die erheblich gestiegenen Kosten für die Ausrichtung des ESC auch in Linz und Wels Kritik.

Nach Graz haben nun auch Linz und Wels abgewunken - die beiden oberösterreichischen Städte wollen keine Bewerbung für den Eurovision Song Contest 2026 abschicken. Nun bleiben nur noch Wien und Innsbruck im Rennen.

Das gaben die Bürgermeister Dienstagnachmittag bekannt. Begründet wird die Entscheidung in Oberösterreich mit der "technischen Bewertung der Halleninfrastruktur": Einige spezifische Anforderungen – insbesondere in Bezug auf Deckenhöhen, Hängepunkte und bühnentechnische Voraussetzungen – könnten "nicht in vollem Umfang erfüllt werden".

Diese Bedingungen seien in Österreich derzeit nur "an einem einzigen Standort vollständig gegeben", hieß es in einer Pressemitteilung. Wie in Graz: Kritik an Kosten Hinsichtlich Organisation, Projektmanagement, Zeitplanung, rechtlicher Rahmenbedingungen, Kapazitäten, Logistik und Eventerfahrung hätte es keine Probleme gegeben, hieß es weiter.

In Graz scheiterte die Bewerbung vor allem an den hohen Kosten von fast 30 Millionen Euro, die die Stadt allein zu stemmen gehabt hätte. Auch aus Linz und Wels kommt entsprechende Kritik: Die Anforderungen und somit auch die Kosten seien "erheblich – in teilweise unsachgemäßen hohen finanziellen Dimensionen im Vergleich zu 2015 – gestiegen". Damals fand der ESC in Wien statt, nachdem Conchita Wurst 2014 den Musikwettbewerb gewonnen hatte.