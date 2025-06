ESC 2026: Graz nimmt sich wegen hoher Kosten aus dem Rennen

Das ist eine Summe, die in Zeiten von Sparbudgets nicht tragbar scheint, Umwegrentabilität und Werbung hin oder her.

"Eine Bewerbung im nun bekannten Kostenrahmen ist für Graz nicht vertretbar, so sehr ich alle verstehe, die den ESC gerne in unserer Stadt gehabt hätten", begründet Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). "Eine seriöse Bewerbung wäre nur mit der finanziellen Beteiligung von Bund und Land möglich gewesen, um die bis zuletzt Gespräche stattgefunden haben – leider ohne positives Ergebnis."

Kaum Einnahmen zu erwarten

Graz wäre eine gute Kulisse für den Eurovision Song Contest 2026 gewesen, merkt die Stadtchefin an. Aber "in Anbetracht der angespannten finanziellen Lage der Stadt, die auch eine Budgetsperre notwendig machte, war von Anfang an klar, dass eine Bewerbung nur erfolgen kann, wenn die Kosten für Graz in einem vertretbaren Rahmen bleiben".

Die Kosten betragen laut Kahr 29,35 Millionen Euro: Diese Summe sei insofern überraschend, liege sie doch weit über dem inflationsbereinigten Wert aus dem Jahr 2014, als sich Graz um die Austragung des ESC 2015 beworben habe. Das läge an den deutlich angewachsenen Anforderungen.