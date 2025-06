Graz und der Song Contest: Bewerbung in der Schwebe

Gute zehn Jahre später dürften wohl eher 30 Millionen Euro nötig sein, wie eine Besprechung Anfang dieser Woche im Rathaus ergab. Das liege unter anderem an den höheren Auflagen. Geld, dass sich die unter Spardruck stehende Landeshauptstadt alleine nicht leisten kann.

Gemessen am Bewertungssystem des Song Contest derzeit wohl bei maximal vier von zwölf Punkten . Das liegt zum einen an den Kosten: 2015 wurden 20 Millionen Euro für die Austragung veranschlagt.

Andererseits steht Graz noch unter dem Eindruck des Amoklaufes am BORG Dreierschützengasse, bei dem der Attentäter am 10. Juni neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin erschoss, ehe er Suizid beging. Der Song Contest wird am 16. oder 23. Mai 2026 ausgetragen: Das Musikfest würde dann sehr knapp vor dem Jahrestag des Amoklaufs stattfinden.

Die Infrastruktur würde passen

Von der Infrastruktur her wäre Graz allerdings gut gerüstet: Bis zu 14.500 Gäste haben in der Stadthalle Platz, rund 10.000 Hotelbetten sind vorhanden.