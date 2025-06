Nach Amoklauf: BORG in Graz hat wieder geöffnet

Zwei Wochen nach dem Amoklauf an der Grazer Schule Dreierschützengasse betraten die ersten Schüler am Montag wieder das Schulgebäude.

Man setze nun auf ein breites pädagogisches Angebot aus Workshops, Gesprächen und kreativen Projekten – angepasst an das aktuelle Belastungsgeschehen der Schülerinnen und Schüler. Viele Jugendliche nehmen an den Workshops in der Schule teil, einige befinden sich jedoch weiterhin in einer Phase der Verarbeitung und sind derzeit noch nicht imstande, den Schulbetrieb zu besuchen, heißt es auf Anfrage aus der Bildungsdirektion.

"Notenschluss ist erfolgt"

„Der Notenschluss ist bereits erfolgt, Leistungsüberprüfungen sind ausgeschlossen“, betonte Sabrina Färber, Sprecherin der Bildungsdirektion.

Ziel sei es, dass bis Schulschluss möglichst alle wieder einen Zugang zur Schule finden. Aber was, wenn manche Jugendliche zu viel Angst haben, um das Schulgebäude jemals wieder zu betreten?