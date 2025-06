Amoklauf in Graz: Kogler will Prinzipienumkehr bei Waffenbesitz

Grünen-Chef Werner Kogler hat am Sonntag nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule abermals für eine Prinzipienumkehr bei Waffenbesitz plädiert. "Es braucht eine Freiheit von Waffen, nicht eine Freiheit für Waffen", sagte Kogler in der ORF-"Pressestunde". Die Grünen seien die einzigen, die seit geraumer Zeit darauf drängen würden.

Geht es nach den Grünen, sollte der private Waffenbesitz "massiv eingeschränkt" werden, "bis auf wenige begründete Ausnahmen wie Jäger oder Sportschützen", wie Kogler erklärte. Insgesamt müsse man davon wegkommen, "dass es so etwas gibt wie einen allgegenwärtigen Anspruch auf Waffen". Von diesem "Anspruchsdenken" müsse man wegkommen, denn "mehr Waffen schaffen nicht mehr Sicherheit, in der Regel mehr Unsicherheit". Schließlich würde auch mit legalen Waffen "viel, viel mehr Gewalt ausgeübt als verhindert", so Kogler: "Also da stimmt ja das Prinzip hinten und vorne nicht."

Kogler wähnt Grüne mit dieser Ansicht alleine Kogler sieht die Grünen mit dieser Ansicht derzeit alleine auf weiter Flur. "Wir haben immer auf Verschärfungen hingewirkt." Etwa nach dem furchtbaren Terroranschlag in Wien im Jahr 2020 habe man sowohl was strafgesetzliche Bestimmungen betrifft als auch bei Waffenverboten oder Eignungsvoraussetzungen auf Drängen der Grünen massiv nachgeschärft, so der Kogler. Etwa habe der Staatsschutz mehr Möglichkeiten bekommen im Zusammenhang mit Extremisten. "Das ist einmal ein Fortschritt gewesen." Aber auch bei Gewalt im privaten Bereich sei "einiges gelungen", verwies Kogler auf ein Waffenverbot bei gleichzeitigem Annäherungs- oder Betretungsverbot.