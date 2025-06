Bewerbung für ESC 2026: Innsbruck holt sich Tipps in Basel

Matthias Schipflinger wirkt recht entspannt, während er durch die Innsbrucker Olympiahalle führt. In der soll im Mai 2026 der Eurovision Song Contest (ESC) stattfinden. Zumindest wenn es nach dem 57-Jährigen geht, bei dem derzeit die Fäden für die Bewerbung zusammenlaufen.

Und als Chef dieses Veranstaltungsareals hat er von Bürgermeister Johannes Anzengruber den Auftrag erhalten, ein Konzept auszuarbeiten, dem der ORF als Veranstalter der größten Musikshow der Welt nicht widerstehen kann. 12 Arbeitsgruppen sind dafür am Werk. „Nächste Woche sind wir fertig“, sagt Schipflinger.

Am heutigen Samstag geht es für ihn als Teil einer von Anzengruber angeführten Delegation aber erst noch nach Basel, um sich dort Tipps zu holen. In der Schweizer Stadt hat JJ den heurigen Song Contest gewonnen und ihn somit nach Österreich geholt.

Der ESC in Basel hat rund 64 Millionen Euro gekostet. Innsbrucks Bürgermeister rechnet – angesichts des niedrigeren Preisniveaus in Österreich – mit Kosten von 40 Millionen Euro, was Schipflinger für realistisch hält. Einen Teil muss die Host-City stemmen, den anderen der ORF.

Nichts ist umsonst

„Um die Finanzen muss sich die Politik kümmern, wir müssen sagen, was es kostet“, sagt der Chef der Olympiaworld, der sich dazu aber bedeckt hält. Die von ihm geleitete Gesellschaft gehört Stadt und Land.

Aber auch wenn die öffentliche Hand der Eigentümer ist, so müsste diese dennoch die Mietkosten tragen. Und das ist nur einer von mehreren Kostenpunkten.