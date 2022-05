Eröffnung am Copa Beach: Wo man sich von Italien bis Gambia durchkosten kann

Sein Konzept: Eine Fusionsküche aus spanischen und gambischen Gerichten. Und das scheint aufzugehen. „Mein würziges Essen wird sehr gut angenommen. Nur scharf darf es für die Österreicher nicht sein“, sagt der Gastronom.

Er koche vor allem Gerichte aus seiner Kindheit: Geboren in Spanien mit Wurzeln in Gambia, führe das fast zwangsläufig zu Fusionsküche. Dazu kombiniert er asiatische und mexikanische Einflüsse. „Mein erster Job in Wien war in einem mexikanischen Restaurant. Ich koche also nur Sachen, die eine Bedeutung haben.“