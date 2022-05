Die Rückkehr der Rollschuh-Discos in Wien

Wenn etwas der Inbegriff von retro ist, dann ist es wohl die Rollschuh-Disco. Beim Gedanken daran tauchen sofort neonfarbene Stirnbänder und pinke Leggins vor dem geistigen Auge auf – und US-amerikanische Filme, bei denen unbeholfene Teenager ihre ersten Dates haben.

In Wien ist es in den vergangenen Jahrzehnten still geworden um das Rollschuhfahren in der Disco. Langsam erwacht der Hype aber wieder zum Leben: Der Wiener Eislauf-Verein (3., Lothringerstraße 22) lädt darum am 7. Mai von 18 bis 22 Uhr zum Rollschuhtanz ein.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Kinder unter 12 Jahren dürfen gratis hinein. Es gibt ein begrenztes Kontingent an Leihschuhen in den Größen 35 bis 47, es wird aber das Mitbringen eigener Schuhe empfohlen. Inline-Skates sind ausdrücklich erwünscht.