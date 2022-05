Wasserrohre für den U-Bahn-Bau: Eine lange Leitung

Bis Ende Mai soll die Leitung fertig aufgebaut sein.

Bevor ab dem Sommer (oder Herbst) aber auch tatsächlich Wasser durch die Rohre fließen wird, muss die gesamte Leitung noch in Folie gepackt werden. Diese soll die Rohre im Sommer vor Kondenswasser und im Winter vor Frost schützen.

Vier Jahre lang werden die Rohre an so prominenter Stelle in der Stadt zu sehen sein. Sobald die U-Bahn-Tunnel abgedichtet sind, können die Rohre abgebaut werden. Die oberirdische Leitung muss dann nicht in den Boden verlegt werden: Das Grundwasser, das dann vier Jahre lang verdrängt wurde, darf sich seinen Platz 20 Meter tief unter der Erde wieder nehmen.