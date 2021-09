Erneute Blockade von Stadtautobahn-Baustelle durch Aktivisten

Die Forderung der Aktivisten ist ein sofortiger Stopp des Baus. Der Appell richtet sich vor allem an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der, laut Vorwurf der Aktivistinnen und Aktivisten, unter anderem durch irreführende Werbekampagnen der Stadt Wien immer mehr in den Fokus gerät.

So werfen die Klimaaktivisten dem Bürgermeister und der Stadt unter anderem vor, man würde mit Steuergeld finanzierte Werbeanzeigen und einer eigenen Homepage "irreführende Informationen bis hin zu Fake News" verbreiten". Dies stößt auf viel Ärger, wie Anna Guggenbichler von Fridays for Future meint: "Derartig verantwortungslose Aktionen zeigen aber auch, dass unser Protest wirkt und die Autobahn-Befürworter in der Stadtregierung schon ziemlich nervös sind."