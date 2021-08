Besetzung der Baustelle für Wiener Stadtstraße dauert an

Man versuche weiter, mit den Demonstranten zu reden, wurde bei der Asfinag versichert. Der Betrieb auf der Baustelle laufe derzeit sehr eingeschränkt weiter. Um die Sicherheit der anwesenden Personen nicht zu gefährden, müsse man sehr vorsichtig vorgehen, wurde betont. Bei dem besetzten Gelände handelt es sich um keine öffentliche Verkehrsfläche. Einschränkungen für andere Verkehrsteilnehmer gibt es somit nicht.

Hinter der Kundgebung steht ein breites Klimabündnis unter anderem aus Jugendrat, System Change, not Climate Change!, Fridays for Future und Extinction Rebellion. Der Protest richtet sich gegen die Zubringerstraße des Großprojekts Lobau-Autobahn. Man werde, so betonte die Teilnehmer in einer Aussendung, weiter Entschlossenheit demonstrieren und habe nach einer Sitzblockade dort nun auch Zelte aufgeschlagen.