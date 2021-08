100 Aktivisten blockieren Baustelle der Stadtstraße in Hirschstetten

Seit Montag, 6 Uhr Früh, blockieren rund 100 Aktivisten den Bau der Stadtstraße in Hirschstetten. Ein Bündnis aus Jugendrat, "System Change, not Climate Change!", Fridays for Future, Extinction Rebellion und anderen Projektgegnern protestiert damit gegen die Zubringerstraße des "klimazerstörenden Großprojekts Lobau-Autobahn".

Die Aktivisten haben Transparente entrollt und sich friedlich vor die Bagger auf den Boden gesetzt. Zum Teil wird lautstark gegen die Klimapolitik der Stadtregierung protestiert, zum Teil werden Lieder gesungen.