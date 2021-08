Die nächste Teilgenehmigung für die S1 landet vor Gericht

Von der Errichtung der S1 hängt unter anderem die Funktionsfähigkeit der Wiener Stadtstraße ab, die ohne Verkehrsfreigabe von Lobautunnel und Co. quasi im Nichts enden würde. Genau wie der Bau der Außenring-Schnellstraße ist auch die Stadtstraße umstritten.

Bürgerinitiativen und Klimaschützer von „System Change, not Climate Change“, „Fridays for Future“ und Jugendrat demonstrieren deshalb am Freitagnachmittag gegen die Errichtung. Der Demozug mit etwa 700 Teilnehmern wird sich um 17 Uhr bei der U2-Station Hausfeldstraße in Bewegung setzen und zum Protestcamp ziehen, das eine Woche lang in Hirschstetten an der Ecke Anfanggasse/Spargelfeldgasse aufgebaut ist.

Ob Aktivisten die Vorarbeiten zur Stadtstraße erneut stören werden, bleibt abzuwarten.