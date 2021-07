Kampf gegen die Stadtstraße in brütender Hitze

Am Dienstag begannen in der Hausfeldstraße die Vorarbeiten für die umstrittene Stadtstraße in der Donaustadt. Ein Fahrstreifen sollte für den Verkehr frei bleiben. Jedoch nicht gestern. Denn ab sieben Uhr standen hier acht Aktivisten von Extinction Rebellion und anderen Gruppierungen und blockierten samt Transparenten die Straße. Die Bauarbeiter seien ein paar Minuten nachdem die Demonstraten sich hergelegt haben wieder heimgegangen, erzählt einer der Aktivisten.

Um elf Uhr sitzen oder liegen sie im spärlichen Schatten ihrer Transparente oder von aufgestellten Regenschirmen, um der prallen Sonne nicht völlig ausgesetzt zu sein. Die Sonnencreme wird regelmäßig herumgereicht. „Jetzt ist die Frage, wie lange wir dableiben müssen, damit sie nicht wiederkommen“, sagt selbiger Aktivist, während er sich die letzten Reste der Creme im Gesicht verteilt.

Die Forderung von Extinction Rebellion: „Nein zu diesem Wahnsinns-Projekt aus der Alt-Betonzeit“. Gemeint ist die Lobauautobahn, die Spange Seestadt Aspern und die Stadtstraße. Die Projekte würden zusammen gehören, ein Teil mache ohne den anderen keinen Sinn, sagt die Aktivistin Marta K.

Sie hat Anfang Juli ihren über fünfwöchigen Hungerstreik zur Verhinderung der Lobauautobahn beendet. Sie sitzt im Schatten, ihres Kreislaufs wegen. „Aber die Stadtstraße vernichten und inkompetente Politik zerlegen kann ich immer noch, auch im liegen“, sagt sie.