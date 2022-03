Erneut falscher Polizist in Wien auf frischer Tat ertappt

Das Geschäft mit falschen Polizisten und Beamten floriert derzeit in Österreich. Seit Wochen gibt es immer wieder Berichte über Opfer, die um ihr Geld oder Wertgegenstände betrogen worden sind. Es gibt jedoch auch die, die sofort reagieren und die Polizei verständigen.

So auch am vergangenen Montag, als ein 78-Jähriger von einem Fake-Beamten angerufen wurde, welcher ihm erklärte, dass in der Nähe eingebrochen wurde und deshalb seine Wertgegenstände in Gefahr seien. Als der Mann dem Pensionisten sagte, er wird bei ihm in Kürze vorbeikommen und die Gegenstände in Sicherheit bringen, alarmierte der 78-Jährige die Polizei.

Die Polizei begab sich zur Wohnadresse des Opfers in Wien-Donaustadt und konnte dort den Tatverdächtigen auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Türken. Laut Polizei konnte dadurch ein Schaden von knapp 50.000 Euro verhindert werden.

Warnung von der Polizei

Die Polizei ersucht Bürger dringend, gegen diese Betrugshandlungen vorzugehen und Eltern und vor allem die älteren Generationen vor dieser Masche zu warnen.

"Ersuchen Sie ihre Verwandten und Bekannten, immer Sie selbst anzurufen, sollte die Behauptung aufgestellt werden, dass Sie, aus welchem Grund auch immer, in Not seien und dringen Geld benötigen würden", erklärt die Polizei.

