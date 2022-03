Falscher Polizist in Wien-Ottakring auf frischer Tat ertappt

Was ist passiert? Die 48-Jährige wurde am vergangenen Freitag von einem Mann angerufen, der sich am Telefon als Kriminalbeamter vorgestellt hat. Sie solle Wertgegenstände und Bargeld zusammensammeln und an seinen "Kollegen" übergeben, da eine Liste mit potenziellen Einbruchszielen bei einem angeblichen Festgenommenen gefunden worden war.

Die verständigte Polizei konnte bei der Übergabe einen 30-jährigen Türken festnehmen.

Warnung von der Polizei

Die Polizei ersucht Bürger dringend, gegen diese Betrugshandlungen vorzugehen und Eltern und vor allem die älteren Generationen vor dieser Masche zu warnen.