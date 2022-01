Erneut Corona-Demos am Samstag: 22 Proteste angezeigt

Der ÖAMTC erwartet von 12 bis etwa 18.30 Uhr zeit- und abschnittweise Sperren rund um Kai und Ring. Ebenfalls sind Verzögerungen in folgenden Bereichen zu planen: Zweierlinie in beiden Richtungen sowie auf sämtlichen Zufahrten in die Innenstadt wie Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Rechte Wienzeile, Favoritenstraße, Burggasse, Währinger Straße, Alser Straße, Praterstraße, Roßauer Lände und Untere Donaustraße. Auch die Öffis (ausgenommen U-Bahnen) werden betroffen sein.

Die Polizei wird gemeinsam mit Kollegen aus den anderen Bundesländern mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz sein.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: