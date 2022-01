Haftbefehl aus Moldawien: Gesuchter bei Lenkerkontrolle erwischt

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen in der Kerschensteinergasse in Wien-Meidling aufgehalten.

Der 28-jährige Lenker wies sich mit einem moldawischen Reisepass und einem rumänischen Führerschein aus. Da der Führerschein für die Beamten verdächtig aussah, wurde er vorläufig sichergestellt.

Das Fahrzeug des Moldawiers hatte schwere technische Mängel, aufgrund dessen wurden ihm die Kennzeichen wegen Gefahr in Verzug abgenommen. Des Weiteren stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl aus Moldawien besteht. Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

