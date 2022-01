Schokolade gestohlen: Mann in Wien auf frischer Tat ertappt

In diesem Zusammenhang kann man wohl von einer süßen Versuchung sprechen: Am Donnerstag wurde die Polizei in die Ottakringer Koppstraße alarmiert, da ein Kunde 54 Schokoladentafeln aus einem Geschäft gestohlen haben dürfte.

Der 25-jährige Staatsbürger Montenegros soll versucht haben, die Schokoladen in einer Sporttasche zu verstecken und ohne zu bezahlen das Geschäft zu verlassen. Die Mitarbeiter konnten ihn gegen 15.30 Uhr trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und danach auf freiem Fuß angezeigt.

