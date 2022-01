Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag wegen einem Ladendiebstahl zu einem Geschäftslokal in die Brigittenauer Desdner Straße gerufen. Ein 34-Jähriger und eine 32-Jährige sollen dort ein Verlängerungskabel gestohlen haben. Der mutmaßliche Täter soll versucht haben, den Ladeninhaber in ein Gespräch zu verwickeln, während die Komplizin das Kabel in ihre Bauchtasche gesteckt haben soll.

Dem Ladeninhaber kam die Situation merkwürdig vor. Er hielt die Tatverdächtigen vor dem Geschäft auf und wollte in die Bauchtasche sehen. Es kam zu einem Gerangel, wodurch der Ladeninhaber leicht verletzt wurde.

Die Beamten stellten das Verlängerungskabel sicher. Die Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

