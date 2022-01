Festnahme in Wien: Mann soll 14-Jährige vergewaltigt haben

Die Wiener Polizei konnte am Donnerstagvormittag einen Mann festnehmen, der unter dem Verdacht steht, eine Minderjährige vergewaltigt zu haben.

Der 36-jährige Somalier soll am 20. Jänner die 14-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin missbraucht haben. Der Mann wurde erst am Donnerstag mit Unterstützung der Bereitschaftseinheit in Wien-Hernals geschnappt.

Gegen den Somalier wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach seiner Vernehmung wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

