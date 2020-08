"Erlebe deine Stadt" geht in die Verlängerung

Ein "Riesen-Run" sei das zwar noch nicht, "man merkt schon, dass das Thema Großstadt im Sommer nicht so gut funktioniert", sagte Lerner. Vielmehr bevorzugen Österreicher Urlaub in Kärnten (18 Prozent), in der Steiermark (17 Prozent) und in Salzburg (11 Prozent).

Dies hat eine Studie der Uni Wien ergeben (2.000 Befragte). Hingegen hätten nur drei Prozent angegeben, in Wien urlauben zu wollen. Das schlägt sich auch auf die offiziellen Zahlen. Im Gegensatz zum letztjährigen Juli hätte es heuer um 73 Prozent weniger Nächtigungen gegeben: konkret 443.000 statt 1,7 Millionen im Juli 2019. Nicht nur Gäste aus dem Ausland fehlen, sondern auch Kongressgäste.