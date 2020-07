Aktion "Erlebe deine Stadt": Erst 700 Trips nach Wien

Spaziert man durch Wien, trifft man – anders als sonst im Sommer – hauptsächlich Menschen aus Wien. Oder vereinzelt andere Österreicher, die auf Besuch sind.

Seit einem Monat haben die Hotels in der Stadt zwar wieder geöffnet, die Touristen aus dem Ausland bleiben jedoch weiter aus. Ein Versuch, zumindest die heimische Bevölkerung nach Wien zu locken, ist die Aktion „Erlebe deine Hauptstadt“. Seit einer Woche kann man dabei einen günstigen Hotelaufenthalt buchen. Einzige Bedingung: Einen Wohnsitz in Österreich. 681 Buchungen gibt es in der ersten Woche. Das heißt, weil meist Pärchen anreisen: Mehr als 1000 dürften zugeschlagen haben.