Erfolgreich reanimiert: Polizisten retten Mann nach Kollaps das Leben

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden am 20. Juli dieses Jahres zu einem Defibrillator-Einsatz beordert. Als die Beamten am Einsatzort in der Ignaz-Pleyel-Gasse in Wien Favoriten eintrafen, fanden sie eine reglose Person am Boden liegend.

Passanten hatten bereits mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen. Die Polizisten der Inspektion Sibeliusstraße übernahmen und begannen mit der Herzdruckmassage bzw. mit dem Defibrillator-Einsatz.

Die in der Zwischenzeit ebenfalls eingetroffene Feuerwehr unterstützte die Beamten bis zum Eintreffen der Wiener Berufsrettung. Der 49-Jährige konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde in weiterer Folge mit dem Christophorus 9 ins AKH geflogen.

