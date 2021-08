Mörderische Immobilien: Wohnen, wo einst Verbrechen begangen wurden

Aber es kann auch zu anderslautenden Urteilen kommen. In Deutschland etwa wurde 2007 ein Haus an der Ostsee gekauft. Der Makler erzählte dem Käufer, dass sich die Besitzer in Spanien umgebracht hätten. Von einem Handwerker erfuhr der Käufer jedoch, dass sich zwei Menschen in dem Haus erhängt hatten und lange nicht gefunden wurden. „In diesem Fall erging ein Urteil wegen arglistiger Täuschung. Und so eine Rechtsprechung ist auch in Österreich denkbar“, sagt Tschöp. Vor allem, wenn ein Interessent explizit erwähnt habe, dass er eine Immobilie nur kaufe, wenn man ihm versichere, dass es zu keinem Todesfall gekommen sei. „Dann könnte so ein Kaufvertrag angefochten werden oder der Makler könnte dafür haften.“

Oft sind Immobilien aber medial bekannt und deswegen auch günstiger: Am Grundstück von Josef Fritzl in Amstetten etwa wurde der Keller zubetoniert und ein neues Haus darüber gebaut. Die Bewohner sollen dort laut Medienberichten zufrieden sein.

„Zubetonieren ist gar nicht gut“, sagt hingegen Maryam Schubert. Sie ist Immobilienmaklerin und hat zudem einen Gewerbeschein als Energetikerin. Außerdem ist sie ausgebildet in Feng-Shui (chinesische Harmonielehre) und Vastu (indische Architekturlehre).