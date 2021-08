22-Jähriger randaliert in Wohnung und verletzt Freundin

Nach einer Party in der Nacht von Samstag auf Sonntag soll sich in der Leebgasse in Wien-Favoriten ein Paar gestritten haben.

Als die zwei Jugendlichen zu Hause angekommen waren, soll die Situation eskaliert sein und der 22-Jährige soll begonnen haben zu randalieren. Aus Angst soll sich seine 19-jährige Lebensgefährtin im Zimmer eingesperrt und die Polizei gerufen haben. Der Österreicher soll die Zimmertür zertrümmert und dadurch seine Freundin verletzt haben, danach soll sie ins Stiegenhaus geflüchtet sein.

Die Polizisten betraten die verwüstete Wohnung und konnten den mutmaßlichen Täter festnehmen. Er wurde wegen des Verdachts der schweren Nötigung, der Sachbeschädigung und der Körperverletzung angezeigt. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: