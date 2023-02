Energiebonus 2023: Wien zahlt erneut 200 Euro ab April aus

Überprüft wird der Anspruch auf den 200 Euro Bonus über einen Abgleich mit dem Melderegister ab April. Der Wiener Energiebonus 23 wird dann per Brief angekündigt und automatisch an die zuletzt angegebene Bankverbindung ausbezahlt.

Ausnahmen bei automatischer Zahlung

Keine automatische Auszahlungen erhält man bei relevanten Änderungen, etwa die neu erworbene Volljährigkeit eines Haushaltsmitgliedes, Umzügen und dergleichen. Betroffene werden dennoch per Brief über die antragslose Auszahlung informiert. Der Wiener Energiebonus 23 wird dann automatisch an die zuletzt angegebene Bankverbindung angewiesen oder erneut per Postanweisung ausbezahlt.

Jene Personen, die keine automatisierte Auszahlung des Wiener Energiebonus 23 erhalten, weil sie zum Beispiel erst kürzlich aus einem anderen Bundesland nach Wien zugezogen sind, können ein Ansuchen stellen. Diese Personen werden darüber - analog zum Wiener Energiebonus 22 - per Brief inklusive individuellem Passwort für das Online-Ansuchen informiert.

Für nicht computeraffine Personen sind wieder Unterstützungsangebote geplant. Eine vollständige Liste der Kontaktadressen wird online und auch telefonisch über das Servicetelefon unter +43 1 4000 8040 zur Verfügung stehen.