Endstation Westbahnhof: Immer mehr Obdachlose suchen hier Zuflucht

Es sind Menschen ohne Zuhause, die derzeit zum Westbahnhof kommen – und das hat auch einen Grund. Der KURIER hat mit einer Frau gesprochen, die in so einem Wartehäuschen übernachtet. „Es ist gefährlich auf der Straße . Es gibt viele, die schlagen, und ich habe Angst, vergewaltigt zu werden. Hier beim Westbahnhof kennen wir uns und passen ein bisschen aufeinander auf“, sagt Andrea, die ihren wahren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Fährt man im Frühverkehr mit der Straßenbahn am Westbahnhof vorbei, sind die vielen Obdachlosen , die dort derzeit ihre Nächte ohne Schutz auf den Grünflächen verbringen, nicht zu übersehen. In Grüppchen liegen sie im Gras, andere sitzen mit ihrem ganzen Hab und Gut in den Wartehäuschen der Haltestellen.

Andrea hat in Wien schon zwei Winter ohne Wohnung überstanden. „Da war ich aber in einer Unterkunft“, erklärt sie. Das ist im Sommer nicht so einfach möglich. Im Sommer gibt es weniger Notschlafstellen Während es zwischen November und Mai rund 1.000 Notschlafstellen gibt, sind es während der Sommermonate nur knapp 300. Dass sie gern genutzt werden, zeigen die Zahlen: Die Wiener Notquartiere sind fast immer bis zu 95 Prozent belegt. Aber was passiert mit den Unterkünften im Sommer? „Die stehen meist leer und werden im November wieder aktiviert“, erklärt Rafael Kirchtag von den Vinziwerken. Für die Notschlafstellen müssten jeden Winter neue Mitarbeiter eingestellt werden, die im Mai dann wieder ohne Job dastehen. Großer Andrang auch im Sommer Der österreichweit tätige Verein Vinzi stellt in Wien ganzjährig zwei Notschlafstellen mit insgesamt 120 Plätzen zur Verfügung. Die Häuser werden überwiegend durch ehrenamtliche Helfer und Spenden am Laufen gehalten. Vor allem im Sommer sei viel los, weswegen es laut Kirchtag mehr Notschlafstellen für das ganze Jahr brauche.

Das Problem sei aber komplex: Die Wohnungslosenhilfe sei in Wien gut entwickelt. Viele haben keinen Anspruch auf Wohnungslosenhilfe Jene, die Hilfe suchen, sind aber gar nicht berechtigt, am Programm der Wohnungslosenhilfe teilzunehmen, erklärt Kirchtag: „Das sind meist EU-Bürger, die versuchen, in Wien Fuß zu fassen. Sie arbeiten oft in prekären Verhältnissen, mit der Folge, dass sie dann in einer Notsituation nicht ausreichend abgesichert sind.“ Um Anspruch auf Unterstützung im Fall akuter Obdachlosigkeit zu haben, muss man ein Jahr lang durchgängig beschäftigt und gemeldet sein. Die Rückkehr ist oft keine Option Auch auf die Frage, warum diese Menschen nicht in ihre Heimatländer zurückgehen, kennt Kirchtag die Antwort: „Oftmals ist der Lebensmittelpunkt schon so klar nach Wien verlegt, dass eine Rückkehr in das Heimatland keine Option ist, da sie auch dort keinen Anspruch auf Unterstützung haben“. Diese Situation zeige, dass eine „nachhaltige Lösung nur auf einer höheren Ebene geschaffen werden kann und Kommunen wie die Stadt Wien damit nicht alleingelassen werden dürfen“, sagt Kirchtag.

Fakten zu Obdachlosigkeit Wien ist Anziehungspunkt für Obdachlose. Mehr als die Hälfte der rund 20.000 Obdachlosen in Österreich leben in der Bundeshauptstadt. Geschlecht: Zwei Drittel der Menschen ohne Obdach sind männlich. In Wien kommen etwa 8.300 Männer auf 4.000 Frauen, wobei Letztere oft nur vorübergehend ohne Zuhause sind. Alter: Knapp die Hälfte der Obdachlosen ist zwischen 31 und 54 Jahre alt.