Endlich Prater: "Ich hatte Tagada-Entzug"

Apropos drehen. Das ist auch Alex’ Wunsch am Eröffnungstag. „Die letzten Monate waren schlimm. Ich hatte Tagada-Entzug“, erzählt er als er mit strahlenden Augen das Karussell verlässt. 22 Fahrten am Stück? Für ihn kein Problem. Normalerweise kommt Alex jeden Tag in den Prater, zuletzt konnte er nur an den geschlossenen Attraktionen vorbeispazieren und träumen.