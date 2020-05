Prater darf erst am 29. Mai öffnen: "Die Stimmung kippt"

Was den Praterfamilien sauer aufstößt: Sie hatten ein ausführliches Hygienekonzept ausgearbeitet und im Gesundheitsministerium eingereicht. Die Schutzmaßnahmen reichen von Abstandsmarkierungen am Boden über Maskenpflicht für Mitarbeiter bis hin zu Desinfektionsmittelspendern bei jedem Fahrgeschäft. Die Besucher, sind sich die Betreiber einig, würden sich im weitläufigen Areal des Praters verteilen. Eine Rückmeldung auf das Konzept habe man nie bekommen, so der Praterchef.