Adria am Donaukanal: Wien will Gastro-Fläche zwangsräumen

Die Auseinandersetzung um Gastro-Flächen am Wiener Donaukanal geht in die nächste Runde. Die DHK (Donauhochwasserschutz-Konkurrenz), die sich aus Bund, Wien und Niederösterreich zusammensetzt und den Donaukanal verwaltet, will den Bereich rund um das Lokal Adria Wien nun zwangsräumen, wie Wien der APA mitteilte. Pächter Gerold Ecker will vorerst aber nicht weichen. Er sieht sich im Recht.

Der Streit schwelt bereits seit Jahren: Sechs Flächen wurden 2017 infolge eines kritischen Rechnungshofberichts von der DHK neu ausgeschrieben. Ecker, der seit längerem am Kanal aktiv ist und auch das Badeschiff betreibt, war gerichtlich gegen die Neuvergabe vorgegangen. Ein Teil des von ihm bespielten Adria-Wien-Areals sollte er nämlich zurückgeben. Vermieter und Mieter konnten sich bis dato nicht einigen.