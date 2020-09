Endlich Platz am Reumannplatz

Zudem wurden 17 neue Spiel- und Sportgeräte aufgestellt. Und es gibt jetzt zusätzliche Bänke, einen Wassersprühbogen und eine Pergola.

Gleise sind weg

Am Eröffnungstag wurde all das gleich genutzt: Ein Mann mit nacktem Oberkörper sitzt mitten auf dem Platz am Boden spielt ein Lied auf seiner Gitarre. Daneben: ein junges Paar. Es isst "Tichy"-Eis, genießt die Spätsommer-Sonne und lauscht der Musik.