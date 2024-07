EM und häusliche Gewalt: Wenn Fußballfans zuhause zuschlagen

Zahlen aus Österreich gibt es dazu nicht. "Das liegt aber nicht daran, dass solche Fälle nicht passieren, sondern es wird einfach nicht untersucht. Gerade weil bei dieser EM die Erwartungen an die österreichische Mannschaft so hoch waren, war die Niederlage für viele Männer sicherlich sehr schwer zu verkraften ", sagte Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Betretungsverbote , die im Juni in Wien verhängt wurden, über dem Durchschnittswert liegen. 361 Fälle wurden im Juni gemeldet, der Durchschnittswert liegt bei 337 Fällen pro Monat.

Auch wenn die Anzeigenstatistik ein wichtiger Indikator sei, ist allgemein bekannt, dass die Dunkelziffer bei Häuslicher Gewalt sehr hoch ist, so die Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings. "Wenn man es nicht anzeigt, wird man es nicht wissen. Viele Frauen lassen sich zum Beispiel anonym beraten, aber diese Fälle scheinen nirgends auf. Es gibt grundsätzlich keine offizielle Zählung von Gewalttaten gegen Frauen. Es gibt keine Auflistungen oder Studien, in welchem Zeitraum was passiert ist."

Appell an EM-Spieler

Frieben tritt seit Jahren dafür ein, häusliche Gewalt sichtbarer zu machen. Handlungsbedarf sieht die Expertin in diesem Zusammenhang auch bei den Nationalspielern sowie Fußballtrainern.

"So wie die Mannschaft jetzt gegen rechte Politik auftritt, so würde ich mir wünschen, dass man sich auch für Bewusstseinskampagnen gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Wenn die Spieler an die Fans appellieren, nur weil wir verlieren, ist das kein Grund, eure Frauen zu schlagen, würden viele Männer darauf hören. Gerade weil viele Spieler so als Helden verehrt werden", sagte die Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings. Sinnbild sei für sie auch gewesen, dass die Spieler die österreichische Nationalhymne ohne den Zusatze "großer Töchter" gesungen haben.