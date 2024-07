16-Jähriger wegen versuchter Vergewaltigung der Großmutter verurteilt

Zudem wurde der Jugendliche aufgrund einer ihm von einer Kinder- und Jugendpsychologin bescheinigten Gefährlichkeit gemäß § 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Traumata aus der Kindheit

Die Unterbringung im Maßnahmenvollzug wurde dem Burschen allerdings unter Setzung einer dreijährigen Probezeit und in Verbindung mit Auflagen bedingt nachgesehen. Jeweils per Weisung wurde er dazu verpflichtet, weiterhin in einer betreuten WG wohnen zu bleiben, seine psychotherapeutischen und psychiatrischen Behandlungen fortzusetzen und Alkohol und Drogen zu meiden.

Dem Gutachten der beigezogenen Sachverständigen zufolge ist die Persönlichkeit des Jugendlichen von negativen Lebensumständen und zahlreichen aus seiner Kindheit herrührenden Traumata geprägt. Die Gutachterin konnte bei ihm ein generell gestörtes Sozialverhalten nachweisen, wie die Expertin dem Senat darlegte.