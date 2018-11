Elektrifizierend: Monowheel, E-Roller und Hoverboard im Test

Dieses Tempo bin ich vom Fahrrad gewohnt, am wackeligen E-Scooter schleicht sich aber schnell ein Gefühl der Verwundbarkeit ein – ich bremse lieber.

Das funktioniert per Tritt auf das Schutzblech am Hinterrad bzw. mit dem Hebel am Lenker. Die elektrische Vorderbremse zieht gut an. Speziell bei abrupten Manövern werde ich aber das Gefühl nicht los, vorneüber zu fallen – wenigsten kann ich mich am Lenker festklammern.

Am angenehmsten ist die E-Roller-Fahrt auf glattem Asphalt. Das Gerät transportiert mich zwar auch sicher über Schotter, allerdings ist jede Unebenheit zu spüren.